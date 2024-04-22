التموين: إنتاج الخبز السياحى والفينو بالأسعار المقررة و23 حملة على المخابز

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القاهرة - سامية سيد - المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين: إلتزام المخابز السياحي والإفرنجي بإنتاج الخبز بالأوزان والأسعار المعلنة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في انتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشا وزن 50 جراما، و100 قرش للرغيف وزن 35 جراما.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إن قرار وزير التموين شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%، وأن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

وأشارت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة إلى أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي والفينو كما تم التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، وأنه منذ صباح اليوم تم تيسيير 23 حملة تموينية على مختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من إلتزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار المعلنة.



