شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالجيزة الأربعاء 8 / 5 / 2024 وتستمر حتى الأربعاء 15 / 5 / 2024، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم السبت 11/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الإثنين 13/5/2024 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإدارات التعليمية والمدارس بمتابعة استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات، وإعلان أرقام الجلوس للطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة بالمدارس، ومنع دخول أجهزة المحمول بالمدارس أثناء أداء الطلاب الامتحانات والتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى.

وتتابع المديرية إجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة، وذلك بتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت المديريات التعليمية بضرورة تجهيز لجان الامتحانات واختيار اللجان التى بها وسائل راحة للطلاب خاصة وسائل التهوية نظرًا لارتفاع حرارة الجو، إضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الفرعية، بحيث لا يتخطى عدد التلاميذ 20 طالبًا فى كل فصل أثناء عقد الامتحانات، كما طالبت بإعلان جداول الاختبارات في مكان ظاهر للطلاب حتى يتعرف التلاميذ على ترتيب المواد خلال الفترة المحددة لأداء الامتحان.