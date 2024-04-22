شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية: - الطماطم8.5 جنيه ‏- البصل بـ15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها. - الكوسة بـ 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 30 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها. - جوافة بـ 27 جنيها. - البسلة 27 جنيها. - الموز البلدي بـ 19 جنيها - البطيخ 15 جنيها

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