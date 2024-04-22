شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخاطب هيئة الدواء بشأن زيادة أسعار البنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، هيئة الدواء المصرية اعتراضا على زيادة أسعار بنج الأسنان وطلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة آلية تسعير هذا المنتج الحيوى.

وقد جاء بالبيان: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة شكاوى أطباء الأسنان من خبر زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60% ، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة السعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة.

وأضافت النقابة، فى الخطاب: وإذ تقدر النقابة دور هيئة الدواء الرائد في الحفاظ على صحة المواطنين، فإننا نسجل اعتراضنا على هذه الزيادة غير المبرره في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في بلدنا الغالي مصر وحرصا منا على عدم إضافة أي أعباء على أطباء الأسنان مما يترتب عليه زيادة الأعباء علي المواطنين، الرجاء تحديد موعد عاجل لمناقشة تسعير هذا المنتج الحيوي خلال الأسبوع القادم.