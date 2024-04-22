شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تمنح شيخ الأزهر والبابا تواضروس الدكتوراه الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتوراه الفخرية، وذلك على هامش المؤتمرد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي الذي تستضيفه الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الإثنين.

وكان قد قال السفير الإسباني بالقاهرة البارو إيرانثو جوتييريث انه من المهم ان يكون هناك حديثا مع السفراء العرب والجامعة العربية للتأكيد على اواصر الثقة التي تجمع بين إسبانيا والدول الأخرى.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر، ان العالم يتقاسم نفس القيم لذلك نعمل مع الجميع لتحقيق الاستقرار العالمي.

وشدد على ان التعاون بين إسبانيا والدول العربية ومؤسساتها الأكاديمية خاصة المرتبطة بالإعلام مهم للغاية، وذلك للدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام وبالتالي تعزيز حوار الحضارات.

وأضاف أن رجال الأديان ومنظمات المجتمع المدني وقادة المنابر الإعلامية يلعبون دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف، مشددا على دور مؤسسات الاعلام الرقمية، حيث ينبغي العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة في هذا الإطار.