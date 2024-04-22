شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى تحرير سيناء: يتجدد العطاء والتضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات.. أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ..ومصر فى عزةٍ ومنعةٍ ورخاء يأتى إحتفالنا بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام.. ليجسد فى وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة.. أن النضال والكفاح الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة.. تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية.. لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والإستقرار وفاءً لدماء زكيةٍ ســـالت من أجــل رفعــة رايتـــه ومجده وعزته. حفظكم الله سيادة الرئيس.. وعاشت مصرنا الغالية عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها: يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفــال بالذكرى الثانية والأربعين لعيـد تحريــر ســــيناء.. أن نبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة.. نستلهم معانى سامية جسدتها بطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة .. وتبعتها جولات النضال السياسى حتى تحقق النصر لوطننا الغالى. عاشت القوات المسلحة.. درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها. وكل عـــــــام وأنتــم بخـــــير.

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: يطيب لى وهيئــة الشــــرطة بمناســـــبة الإحتفـــال بالذكرى الثانية والأربعين لتحريـر سـيناء.. أن نعرب لسـيادتكم والقادة والضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنـــود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير.. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.. نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء.. أن تظل مؤسستنا العسكرية.. رمزاً للتحدى والصمود والعطاء ذوداً عن الأرض والعرض.. ومهداً للتضحية من أجل رفعة الوطن وإستقلاله. وكل عام وأنتم بخير.