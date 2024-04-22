شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التموين تتابع إنتاج الخبز السياحي والفينو بالأسعار المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية إنتاج الخبز السياحي بالأسعار المقررة للرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، وسعر رغيف الفينو بـ 150 قرشا وزن 50 جراما و100 قرشا وزن 35 جراما.

وألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.