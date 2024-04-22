شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمهام الأدائية لطلاب الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى الإعدادى، وتقييمات طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية فى المهام الأدائية.

وتابعت الدكتورة إيمان عبدالله مدير عام تعليم إدارة القاهرة الجديدة التعليمية سير وانتظام الامتحانات موجهة بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية فى المواد الدراسية الأساسية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم .

ويعتبر تقييم التلاميذ فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه، كما أنه مخصص لها 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى المواد غير المضافة