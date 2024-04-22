شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: رفع ميزة صندوق رعاية العاملين بإنتاج ونقل الكهرباء لتصرف على أساسي 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن مجلس إدارة صندوق رعاية العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لإنتاج ونقل الكهرباء برئاسة عبد المحسن خلف المستشار المالي والإداري لهيئة المحطات النووية، قد أعلن أنه بناء على الدراسة المقدمة لرفع ميزة صندوق الرعاية لتصرف على أساسي 2022 بدلا من 2021 مما يرفع من قيمة المكافأة للعاملين عند بلوغهم سن المعاش.

وأوضحت إنه قد تم الحصول على نتيجة الدراسة الإكتوارية وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الصندوق تعديل الميزة ليتم الصرف على أساسي أول يوليو 2022 بدلا من أول يوليو 2021 ومن ثم عمل نموذج (2) صناديق بالتعديلات المطلوبة للعرض على مجلس الإدارة المقرر إنعقاده بتاريخ 20 أبريل 2024، ليتم إعتماده عقب موافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم بتاريخ 20 أبريل 2024 ومن ثم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ، الشكر والتقدير لمجلس إدارة صندوق جمعية رعاية العاملين ، برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف ، على جهودهم الكبيرة في خدمة ودعم العاملين بشكل ملحوظ من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من أموال العاملين المشتركين بالصندوق وادارته بحكمة واقتدار تحقق رغبات وطموحات العاملين ، لافتاً إلى أن صرف ميزة الصندوق على أساسي يوليو 2024 التي ترفع من قيمة مكافأة صندوق الرعاية للعاملين بشركات انتاج ونقل الكهرباء عند بلوغهم سن المعاش ، تعكس نجاح مجلس إدارة الصندوق في إدارة موارده بما يعود بالنفع و يتلائم مع الظروف المعيشية للعاملين.