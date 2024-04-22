شكرا لقرائتكم خبر عن كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة وتحذر من ظاهرة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من الثلاثاء وحتى الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الموجة الحارة سببها تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة.



وتابعت هيئة الأرصاد: يأتى ذلك مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على مناطق من غرب البلاد.



ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.