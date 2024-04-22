شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: القوة الحقيقية تتجسد فى زرع الأمل رغم التحديات بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التعليم هو صياغة جديدة للعقل المعرفى، لصياغة حلول جديدة لما يواجهه العالم من تحديات.

وأضاف، خلال المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية المنعقد بالجامعة العربية، أن القوة الحقيقية تتجسد في زرع الامل رغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، موضحا أن الحياة ترتبط بالمحبة، حيث أنها تربط الإنسان بالله وترتبطه باخيه الإنسان.

وأضاف أن المحبة الكاملة هي محبة الخير، موضحا ان الإنسان الذى يحب الله لابد ان يكون محبا للخير، وبالتالي نعيش الحياة من اجل عمل الخير

واعتبر أن الإعلام في صورته الحديثة هدم الجدران التي تفصل بين البشر، حيث أصبح الجميع يمكنه المساهمة في هذا المجال، خاصة مع قدرة الاشخاص على التواصل السريع، مشيرا إلى دور الجامعة العربية التي تقوم بتحقيق التواصل بين القادة العرب، وتوحيد مواقفهم.

واشار إلى مقولة عربية قديمة أنه "يسود السلام عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة"، موضحا أن من عاش المحبة عاش الحياة، حيث يبقى دور القادة ان يعلمون العالم المحبة الحقيقية.



