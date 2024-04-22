شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الثلاثاء حتى الخميس بقيم تتراوح بين 5 و7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و7 درجات على جميع الأنحاء اعتباراً من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أيضا أن تشهد البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.