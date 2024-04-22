شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بموسكو يبحث مع مسئول روسى التعجيل بشحنات القمح المتوجهة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر في موسكو السفير نزيه النجارى، مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط التعجيل بشحنات القمح المتوجهة إلى مصر.

ونقل السفير المصرى خلال اللقاء رسالة من وزير الخارجية سامح شكري إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف في هذا الخصوص.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن السفارة في موسكو أجرت والمكتب التجاري بالسفارة اتصالات كذلك مع وزارة الزراعة ومع جهات روسية أخرى خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار جهودها لتأمين تدفق شحنات القمح الموجهة إلى مصر في المواعيد المناسبة والمتفق عليها بين البلدين.