شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين تعلن بدء إنتاج الخبز السياحى والفينو بالأسعار المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء إنتاج المخابز السياحية والإفرنجية الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديوهات حول ذكرى تحرير سيناء، والتي توافق 25 أبريل من كل عام، وهي ذكرى تحرير سيناء والتي جاءت بعد انتصارات أكتوبر 1973.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري، والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية. التموين: إنتاج الخبز السياحى والفينو بالأسعار المقررة و23 حملة على المخابز أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية والخدمية بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، "المرحلة الثامنة والتكميلية" بمدينة بدر، خلال الفترة من 12/5/2024 : 29/5/2024، في مواعيد محددة. تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالجيزة الأربعاء 8 / 5 / 2024 وتستمر حتى الأربعاء 15 / 5 / 2024، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة. شاركت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بجلسة تحت عنوان "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024" خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، وأدارت اللقاء؛ ياسمين صالح رئيس تحرير موقع زاوية عربي . جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى بالجيزة وزيرة التخطيط: إطلاق أول منظومة لسياسات سوق العمل فى سبتمبر القادم الإسكان: بدء تسليم أراضى بيت الوطن "المرحلة الثامنة والتكميلية" بمدينة بدر.. مايو المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل بعد غد الأربعاء في الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك تكون غرة شهر "ذى القعدة" يوم الخميس 9 مايو المقبل، لأن شوال عدته 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 شهيدا و77084 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 34151 شهيدا و77084 مصابا منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء . تصل إلى 38 درجة.. الأرصاد: أجواء حارة بأغلب الأنحاء شديدة الحرارة جنوبا

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