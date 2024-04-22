شكرا لقرائتكم خبر عن منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارتين استثنائيتين) اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/4/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 13/6/2024، وذلك أسوة بالأعوام السابقة، وذلك بمناسبة الإحتفال (بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد القيامة المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .