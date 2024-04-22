شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بحصوله على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المركز الإعلامى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منحه الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر جامعة الدول العربية. وجاء تكريم قداسة البابا تقديراً لجهود قداسته في خدمة الانسانية واعلاء القيم الإنسانية. وشارك قداسة البابا في مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي السلام للجميع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عقد مباحثات مع أحمد أبو الغيط على هامش المؤتمر.

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