شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال الليثي في برقية التهنئة التي بعثها بالإنابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، وبالأصالة عن نفسي أتقدم بأسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي ستظل دائما وأبدا فخراً لنا جميعاً تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن .

كما تقدم الليثي بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة والذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.