شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قيام أتوبيسات السوبرجيت من مكاتب الحجز المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جدول مواعيد أتوبيسات سوبر جيت التابعة لوزارة النقل، بمكاتب الحجز المختلفة، والتى تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتمتلك الشركة العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.



وتقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقة للبيئة، ويبلغ اجمالى عدد الخطوط على مستوي الجمهورية (36) خط .

وتمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

و يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره)

قسم السياحه بالشركة :

• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره) او (القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه

3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه

4. رسوم التاشيره

5. باركود وزاره السياحه

6. توفير مشرف مرافق ذو خبره عاليه