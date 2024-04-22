شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أيرلندية على مستوى وزيرى الخارجية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندى میھول مارتن، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويتناول اللقاء، الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، العلاقات التي تربط بين مصر وأيرلندا، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ولاسيما الحرب فى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا فى ختام المباحثات.