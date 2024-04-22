شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى رام الله يلتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى، حيث أعرب عن تهنئته لرئيس الوزراء وزير الخارجية بتوليه المنصب وتمنياته للحكومة الفلسطينية الجديدة بالنجاح والتوفيق فى جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة، معربًا عن استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل الحكومة، فى سبيل خدمة الشعب الفلسطينى الشقيق.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول الأوضاع الراهنة فى الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة فى قطاع غزة، وكذلك الأوضاع فى الضفة الغربية، كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الذى يتعرض له القطاع.

كما تناول اللقاء أجندة عمل الحكومة وأولوياتها، وبرنامج الإصلاح المؤسسى والإنعاش الاقتصادي. وبالإضافة إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات المشتركة بما يخدم الشعب الفلسطينى، وذلك فى ضوء أولويات معالجة التحديات الضخمة التى تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية.

من جانبه، ثمن الدكتور محمد مصطفى الدور المحورى الذى تضطلع به مصر منذ بداية الأزمة والذى يأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه جمهورية مصر العربية لشعب فلسطين الشقيق.