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"تعليم القاهرة" تعلن مواعيد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024 والذى يبدأ فى الفترة من الأربعاء الموافق 2024 /5/8، حتى الخميس 2024/5/23.

ويؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائى وما يعادله، الامتحانات فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى وما يعادله ستكون فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

وامتحانات الصف الأول الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات الصف الثانى الاعدادى العام والرياضى وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات النقل الإعدادى المهنى وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء 2024 /5/8 حتى الثلاثاء 2024 /5/21.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوى العام من الأحد 2024 /5/12 إلى الخميس 2024 /5/23.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.

امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادى يومى الاثنين الموافق 2024 /4/29، الثلاثاء 2024 /4/30 مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

 

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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