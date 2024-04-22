شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحقيق التحسن فى توطين الصناعة ورفع المكون المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار د. أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل فى مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد فى مسار توطين الصناعة فى مصر فى قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجارى لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الصدد، بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية فى المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التى تم تشييدها وتحديثها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية،