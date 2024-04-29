شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد محصول القمح من المزراعين إلى 900 ألف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل وحتي اليوم الإثنين عبر 450 نقطة تجميع علي مستوي الجمهورية، وهذه الكميات تمثل 30 ٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024 والذي يصل إلى 3.5 مليون طن.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، بإضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتي 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولي والتي تبدأ من 8 صباحا وحتي 7:30 مساء.

كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن معدلات التوريد اليومية إلي الذروة بكمية بلغت 120 ألف طن يومي مقارنة بالموسم السابقة التي كانت تصل إلي 80 ألف طن. وأن محافظة الجيزة قامت حتي الآن بتوريد نحو 11 ألف طن قمح من إجمالي الكميات الموردة على مستوي الجمهورية طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، واصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.وانه

على جانب آخر، استلمت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، 100 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري، وأن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 13 ألف طن، كما تم اعتماد 20 نقطة استلام و تجميع وفرز بسعة إجمالية 140 ألف طن قمح في عدد 7 محافظات هي محافظات الجيزة بعدد 7 نقاط، والإسكندرية 1 نقطة، وبني سويف نقطتين، والشرقية 4 نقاط، وكفر الشيخ نقطتين، والدقهلية 1 نقطة، والقاهرة 3 نقاط.

كما تم استلام 32 ألف طن منذ بدء التوريد في 15 أبريل وحتي صباح اليوم من المزارعين بتلك المحافظات السبعة، كما أن القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 والخاص موسم تسويق القمح المحلي قام بتعديل درجات النقاوة وزيادتها بنحو 0.5٪، مع إضافة 50 جنيها على سعر التوريد، الأمر الذي ادي الي تشجيع الموردين والتجار والمزارعين على زيادة عمليات التوريد، كما أن هناك وعي لدي المزارع والمورد لتوريد الاقماح المحلية لحساب الدولة لما يعود عليه بمردود جيد وهو الخبز المدعم.

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.