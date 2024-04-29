شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، دينيس بيشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، دينيس بيشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك. ويبحث الرئيس السيسى ورئيس البوسنة والهرسك تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إننا يجب أن نبذل قصاري جهدنا من أجل وقف إي اعتداء على رفح الفلسطينية، متابعا: "لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نازحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معني". ذكر مصدر رفيع المستوي، أن هناك مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلع المدعمة استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024 اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وزارة التموين تسلم المنافذ السلع المدعمة استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات مصدر رفيع المستوى: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم مدبولى: أي هجوم على رفح الفلسطينية كارثة والنزوح ينهى القضية الفلسطينية الأعلى للجامعات: تحديثات جديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عن إدخال تحديثات على النظام المميكن لترقية أعضاء هيئة التدريس ، يتمثل فى ربط النظام بالنظام الالكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس من خلال استخدام نفس بيانات التسجيل " الرقم القومى وكلمة المرور" للدخول على النظامين، مع نقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معمل التأثير الي نظام الترقية بشكل آلي، وكذلك نقل بيانات الأبحاث ومرفقاتها والموجودة بنظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلى، مع تفعيل الدفع الإلكترونى على نظام الترقية. أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات التاريخية المصرية البحرينية، وما تشهده من تقدم وازدهار باعتبارها نموذجا فى الأخوة والتلاحم والعمل العربى المشترك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذى القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445 هجريا الموافق 2024/5/8 (يوم الرؤية). البحوث الفلكية: غرة شهر ذى القعدة فلكياً الخميس 9 مايو نائب رئيس الوزراء البحرينى: العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الأخوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية في أغلب المحافظات، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

ننشر سعر جرام الذهب في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3090 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3531 جنيها. عيار 21 يسجل 3090 جنيها. عيار 18 يسجل 2649 جنيها. عيار 14 يسجل 2060 جنيها. الجنيه الذهب 24720 جنيها.

مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحاديةهيئة الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجةانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر ويسجل 3090 جنيها