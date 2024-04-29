شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض السودان الموسمى.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع الحالى وبدايات الأسبوع المقبل.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وكلما اتجهنا شمالا تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجى وكلما اتجهنا جنوبا ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجى.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وتكون الأجواء مائلة للبرودة فى ظل وجود فرق كبير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل فى بعض المناطق إلى 15 درجة.

وتابع : تستمر التوقعات بوجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، حيث تستمر فرص الأمطار على هذه المناطق اليوم وغدا.



ولفت إلى أن الأجواء المستقرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع ، ومتوقع مع بداية يوم الجمعة المقبل ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات.

وأشار إلى أن منخفض السودان الموسمى من الكتل الهوائية الرئيسة التى تؤثر علينا خلال هذه الفترة من كل عام وتأثيره لازال مستمر على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى جنوب الصعيد ويتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة هناك ومعه تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد ل 36 درجة .

وناشد المواطنين عدم ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل خاصة خلال فترات الليل التى تشهد أجواء مائلة للبرودة ، ومتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء ، طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.