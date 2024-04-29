شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضى البوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من دواعي سروري أن ارحب بزيارة رئيس البوسنة والهرسك لمصر، متابعا: "أؤكد ثقتي في أن هذه الزيارة تثري العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية: "مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك.. وأؤكد على موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضي البوسنة والهرسك".