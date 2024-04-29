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الرئيس السيسى: أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضى البوسنة والهرسك

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من دواعي سروري أن ارحب بزيارة رئيس البوسنة والهرسك لمصر، متابعا: "أؤكد ثقتي في أن هذه الزيارة تثري العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية: "مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك.. وأؤكد على موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضي البوسنة والهرسك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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