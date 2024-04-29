شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعرب عن تطلعه لزيارة البوسنة والهرسك تلبية لدعوة "بيسيروفيتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر لرئيس مجلس الرئاسة البوسنى على توجيه الدعوة له لزيارة دولة البوسنة والهرسك الصديقة، معربًا عن تطلعه إلى تلبيتها، في أقرب فرصة ممكنة، لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفي المشترك مع "دينيس بيسيروفيتش" رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بقصر الاتحادية اليوم.