شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نصف جامعاتنا دخلت التصنيف العالمى ونؤهل الخريج لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن نصف الجامعات المصرية دخلت فى التصنيف الدولى، مضيفا:" والتصنيف الدولي لمعايير محددة، وهذا يعني كم التطور الذى شهدته الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك اهتمام بالبحث العلمى، والنشء الجديد، وربط العملية التعليمية بسوق العمل من خلال تهيئة الخريجين لذلك".

وأوضح عاشور خلال كلمته اليوم بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن الوزارة تسعى لمنح مزيد من الفكر والمساحة للجامعات الجديدة، وبالفعل الهيكل الإداري يختلف تماما عن هيكل الجامعات الحكومية، وهناك آلية للتعامل مع هذه الجامعات، وهناك اكساب مهارات الطلبة وتوظيفهم لسوق العمل، وملف للتعاون الدولى، وحزمة من البرامج الأكاديمية الجديدة، وهناك برامج حصلت على اعتماد دولى، متابعا:" حريصين على تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى والدولى والإقليمى"، مؤكدا على توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني.