شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر إضافة فترة مسائية لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، بإضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولي والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد أكد أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، كما قرر الوزير فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.