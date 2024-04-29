شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مقترح لوقف إطلاق النار بغزة على الطاولة وننتظر قرارا نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك "مقترح لوقف إطلاق النار في غزة على الطاولة وعلى الجانبين بحثه، وننتظر قرارا نهائيا".

وأضاف في كلمته خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الأوضاع الچيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أنه "طالما هناك احتلال سيكون هناك مبرر للمقاومة وفقا للقانون الدولي".

وتابع شكري خلال كلمته: "يجب وضع حل لإقامة الدولة الفلسطينية ويجب أن يكون هناك التزام لوقف دوامة العنف".

وحذر من إقبال القوات الإسرائيلية على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي نزح إليها ملايين من سكان قطاع غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية المستمرة، قائلا: "المجتمع الدولي يرفض عملية عسكرية في رفح لأن ذلك يؤدي إلى كارثة وأزمة إنسانية"