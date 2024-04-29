أخبار مصر

مجلس الأمن: بذلنا جهودا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن أجُهضت بالفيتو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: بذلنا جهودا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن أجُهضت بالفيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن، بذلنا جهودا كبيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن تم إجهاضها بسبب استخدام الفيتو، وذلك خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الرئيس الحالي لمجلس الأمن، أن مالطا رفضت بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وندين أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements