شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: 18 ألف حقل إرشاد لمحصول القمح الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عدد الحقول الإرشادية التي نفذتها الوزارة لمحصول القمح هذا العام القمح بلغت الـ18 ألف حقل على مستوى الجمهورية، بعضها بالمشاركة بين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

أضاف إبراهيم أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول الى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، للاردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

أوضح إبراهيم أن الدولة ‫ تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته في البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به في ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.

أشار إلى أن هناك برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.