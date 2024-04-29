شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه عند الشعور بأعراض مرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستشارة الطبيب للحصول على الدواء المناسب وشرب السوائل باستمرار مع الراحة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها.



وكانت حذرت وزارة الصحة والسكان، من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ منعا للإصابة بالمشاكل الصحية والمضاعفات الخطرة التى تحدث نتيجة لذلك.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التعرض لأشعة الشمس في الأوقات التى ينصح بها الأطباء تكون مفيدة للغاية بينما هناك أوقات التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس ربما يسبب مشاكل صحية ومرضية تؤثر سلبا على صحة الجلد بشكل عام.