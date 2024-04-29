شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زراعة محصول فول الصويا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فول الصويا محصول له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويتم استخراج منها الزيت، كذلك تستخدم في صناعة الأعلاف.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بزراعة فول الصويا

1- يبدأ ميعاد الزراعة من اول ابريل ويمتد حتى شهر أغسطس .

2- أفضل مواعيد زراعته في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر ابريل وحتى منتصف شهر يونيو .

2- يحتاج الفدان من 30 إلي 40 كيلو جرام تقاوي معتمدة ويمكن الحصول عليها من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات .

3- يوجد أصناف مناسبة الوجه القبلى وأخرى للوجه البحرى

- كلارك للوجه القبلي و صنف كراوفورد للوجه البحري ويمكثان في الأرض 120 يوم.

- جيزة 82 مبكر النضج من 95 – 100 يوم يزرع فى الوجه القبلي والأراضي الجديدة وينتج 1.4 طن.

- جيزة 111 متوسط النضج مقاوم للديدان 110-115 يوم و يزرع في كل المناطق وينتج 1.7 طن.

-جيزة 22 متوسط النضج و مقاوم للديدان ويستمر فى الأرض حتى 115 يوم ويزرع في كل المناطق وينتج 1.7 طن.

4- يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، وحتى مستوى ملوحة 1500 -2000 جزء في المليون وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية.

5-يمكن زراعة فول الصويا محمل مع الذرة او زراعته بين اشجار الفاكهه حديثة العمر وكذلك يمكن تحميل فول الصويا على القصب الغرس الربيعى.