شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على أفران الخبز البلدى والسياحى بالوراق لمتابعة الالتزام بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات على أفران الخبز البلدي والسياحي والفينو نطاق حي الوراق؛ للوقوف على الالتزام بالأوزان والسعر المحدد للخبز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عددًا من المخالفات بشوارع (الغاز، و 10، والعروبة، والأبحاث، والقومية العربية، وكورنيش النيل)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بتواجد مسؤولي حي الوراق والإدارات التموينية والبيطرية.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية شددت على المخابز السياحبة والأفرنجية بضرورة الالتزام بأسعار الخبز السياحى والفينو والأوزان المقررة، مع استمرارية تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة عمل المخابز والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنها.



جانب من الحملات



حملات على أفران الخبز



