شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية لإنتاج القطارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم الإثنين، مصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا، وذلك برفقة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا حوالي 1.3 مليون راكب يوميا ومخطط ان ينقل الخط بعد تطويره حوالي 2 مليون راكب يوميا ، مضيفاً ان هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.



وبعد تفقد المصنع عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة الستوم حيث ناقش فيه أهمية قيام شركة الستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الاجنبية حيث اكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط ان يتم استخدام المجمع الصناعي في انتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم ايضا مما يحقق عائد اقتصادي ايجابي للدولة المصرية، كما سيوفر هذا المجمع الصناعي اكثر من 1200 فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين.

كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في اكتوبر المقبل واهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل حيث انه من المخطط ان تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من اجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.



القطارات الكهربائية



وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية لإنتاج القطارات الكهربائية



وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية