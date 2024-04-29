شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق مصرى - بوسنى على ضرورة تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توافق مصرى - بوسنى على ضرورة تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط

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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: توافق مصرى - بوسنى على ضرورة تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.. مباحثاتنا عكست رغبة مشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية.. ونرحب بإطلاق خط طيران مباشر من المدن البوسنية إلى الغردقة.. الزعيمان يؤكدان أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع

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