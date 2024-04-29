شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السكر بوزارة التموين تعلن تصدير 30 طن خميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تصدير 30 طن خميرة إلى دولة ليبيا، من إنتاج مصانع الكيماويات التابعة للشركة، كما يستمر العمل لتلبية احتياجات طلبات التصدير إلى العديد من الدول.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، فى وضع خطة للنهوض وتطوير المصانع التابعة للشركة سواء المصانع المنتجة للسكر المحلى من القصب أو البنجر، ما أدى إلى زيادة معدلات طرح السكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، أيضا توفير السكر لأصحاب البطاقات التموينية أيضا تطوير مصانع انتاج الصناعات التكاملية مثل الخميرة والمربى والعطور والكحول وغيرها من المنتجات الأخرى فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير الشركات لزيادة معدلات الإنتاج.