شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان الصربى: العلاقات مع مصر تشهد زخما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة البرلمان الصربي، آنا برنابيتش، على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين صربيا ومصر على مدار السنوات الماضية والذي تجسد في تعدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوي، وعلى رأسها الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، وما نتج عنها من تطور نوعي في حجم التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير باسل صلاح، سفير مصر في صربيا، اليوم الإثنين مع رئيسة البرلمان الصربي حيث قدم لها السفير المصري التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، مؤكداً على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.



وأشار إلى زيارة رئيس مجلس النواب المصري إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٣ ودورها في منح دفعة كبيرة للعلاقات البرلمانية بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية أن السفير المصري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لقيام الجانب الصربي بتشكيل مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الصربي الجديد، وبما يساهم مع نظيرتها في البرلمان المصري في دعم أواصر الصداقة بين شعوب البلدين.

كما عبرت رئيسة البرلمان الصربي من جانبها عن تقديرها العميق لمصر.