شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بمقتل جنديين فى انفجار مبنى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت بند سمح بالنشر، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمقتل جنديين من قوات الاحتياط في انفجار مبنى شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة لليوم الـ206 على التوالي، مخلفا ما يزيد عن 34488 شهيدا و77643 إصابة.

بدوره قال المكتب الحكومة في قطاع غزة، إن نحو 10%؜ من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر، وذلك حسب التقديرات الأممية التي تؤكدها تقارير مؤسسات القطاع.