شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزير التعليم العالى: نجهز أبناءنا فى الكليات لسوق العمل المحلى والدولى وزير التموين يعلن طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية الأربعاء وزير التموين يقرر إضافة فترة مسائية لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن وزارة الصحة تكشف عن 7 أمصال مهمة توفرها بالمستشفيات مجانا.. تفاصيل وزارة الأوقاف توضح 4 أمور إذا فعلها الحاج يفسد حجه.. اعرف التفاصيل وزارة التعليم تلغى تكليف مدير إدارة تعليمية لعدم تنفيذ قرار تحويل طالبين وزارة الزراعة: 18 ألف حقل إرشاد لمحصول القمح الموسم الحالي وزارة الصحة: دعم القطاع الصحى في غزة وتوفير المساعدات للجانب الفلسطينى وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية لإنتاج القطارات الكهربائية وزير التجارة ومحافظ القاهرة يسلمان رخص مصانع منطقة شق الثعبان وزيرة التضامن: مساعدة الأبناء من ضعاف البصر وتوفير دعم مادي وفرص عمل وزارة الأوقاف تطلق الدفعة الـ14 من المساعدات لغزة بـ40 طن طعام

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