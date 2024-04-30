شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مصرية أن وفد حركة حماس سوف يغادر القاهرة، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

وكان مصدر رفيع المستوى، قد أكد عقد مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس، الاثنين، بالقاهرة.

وفي وقت سابق، قال سامي أبو زهري، أحد المسؤولين في حركة حماس، إن وفدًا من الحركة غادر إلى مصر؛ لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد.

وأضاف سامي أبو زهري: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى استشهاد 34.454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77.575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.