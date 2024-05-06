شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ارتفاع توريد البنجر إلى 985 ألف طن وإنتاج 132 ألف طن سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركة الدلتا للسكر التابعة للوزارة فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024 بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر، يأتي هذا فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية للمواطنين.



استمرار توريد محصول البنجر وانتاج السكر المحلى

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد حتى نهاية الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية في ظل توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين، جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.



انتاج السكر المحلى من بنجر السكر



وأجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين جولة ميدانية فجرا والمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر ،كما تفقد " أبو اليزيد " معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وارسال البيانات الى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل و الربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء ،حيث ان شركة الدلتا للسكر حاصلة على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 )



استمرار انتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين

وهنأ " أبو اليزيد " العاملين بالشركة بمناسبة عيد العمال موجها الشكر لهم نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل ، كما تقدم بتهنئة الأخوة المسيحين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد ، مؤكدا على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من أهالينا المزارعين المتعاقدين مع الشركة واستيعاب كافة الكميات الموردة ،لافتا الى انه تم استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذى يستخدم في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.



جولة على مصانع شركة الدلتا للسكر خلال انتاج السكر المحلى من البنجر



وتستلم شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ،حيث تم صرف 1900 جنيهاً عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما تم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد ، كذلك تم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما تم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن ، كما يتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن ،