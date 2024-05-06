شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد بغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.
وأكد مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات,
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