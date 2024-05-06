شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إصابات خطيرة فى هجوم حزب الله بطائرات مسيرة على مستوطنة المطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام إسرائيلي، بإصابات خطيرة في الهجوم الذي نفذه حزب الله بطائرات مسيرة على مستوطنة المطلة.

وقال جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة المطلة شمال إسرائيل واعتراض مسيرة أخرى.

وكان حزب الله قال نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.