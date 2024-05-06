شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تكثيف انتشار الخدمات لتأمين رحلات المواطنين خلال أعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت إدارات المرور، من انتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والساحلية والصحراوية لتأمين رحلات المواطنين عبر الطرق خلال أعياد الربيع مع نشر الدوريات الأمنية المتحركة بالتنسيق مع إدارة المرور منها طريق إسكندرية الصحراوى والزراعى والدائرى والإقليمى والأوسطى وطريق الإسكندرية مطروح بداية من مدينة الحمام وحتى مدينة مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن مطروح وبطريق إسكندرية الصحراوى بمناطق القاهرة حتى باقى المحافظات الأخرى.

كما كثفت إدارة المرور، من تواجد الدوريات الأمنية المتحركة أعلى كافة الطرق الدائرية والداخلية بالمدن لتغطى جميع المناطق، للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده المحافظة مع تكثيف التواجد الأمنى حول مقار الكنائس مع فحص ورفع أى سيارات متروكة بمحيط المنتزهات والكنائس لحين انتهاء الاحتفالات مع رفع أعلى دراجات الاستعداد لاستقبال الربيع مع إلغاء كافة الإجازات.

وزودت إدارة المرور، جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة، وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: (01221110000/ 24021233 ).