شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أى هجوم برى إسرائيلى على رفح الفلسطينية سيؤدى إلى كارثة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حسبما نقلت القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

