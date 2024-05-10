شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يشيد بجهود مصر للتوصل لوقف إطلاق نار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، بجهود الوساطة التى تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة.



وقال تايانى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم /الجمعة/ - إن مصر وقطر تعملان بشكل جيد للغاية فى جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ وهو ما لن يكون أمرا سهلا، لكن هناك حاجة إلى إقناع إسرائيل وحماس بتغيير موقفهما.



وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لوقف الهجوم على رفح وتحرير "الرهائن" الإسرائيليين والسماح بإيصال المساعدات الغذائية، ليس فقط إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن وقف الحرب هو ما تواصل إيطاليا ومجموعة السبع المطالبة به.



وأكد ضرورة "إيجاد وسيلة لتنفيذ حل الدولتين.. وقال: "قد تكون هناك مرحلة انتقالية، لكن هذا هو الحل الذى ينبغى أن يكون الهدف النهائي".