شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة يمزق ميثاق المنظمة بعد التصويت على عضوية فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوصية لمجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار الأمم المتحدة يمنح جائزة لحركة حماس ويمس بمفاوضات الصفقة.

وقال كاتس إن القرار السخيف الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلى للأمم المتحدة والأسباب التى جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مسودة قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، تمهيدا لإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولى.



وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى.

وصوت 143 عضوا بالأمم المتحدة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقالت الجمعية العامة إن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة فى المنظمة.

ويعتبر التصويت الذى تجريه 193 دولة عضوا فى الجمعية العامة بمثابة استطلاع عالمى للدعم الذى يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.