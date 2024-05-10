شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوضع فى الشرق الأوسط يتدهور بشكل مخيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بشكل مخيف جراء التصعيد بغزة، مضيفا أنه يجب العمل على حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين في غزة بلا شروط.

وأضاف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية: "أحث الأطراف على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".